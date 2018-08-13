Erdoğan'dan 'kırmızı alarm' açıklaması: 'Türkiye ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Saray'da düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda finansal sistemi sarsan kur artışına ve ABD yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır" diyen Erdoğan, "Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye’nin milli onurunu, şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomide, fakir fukaranın rızkının finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz yummadığını" iddia eden Erdoğan, "Bir taraftan Afganistan’da herkes terk ederken beraber olacaksın, Somali’de NATO’da beraber olacaksın, sonra kalkıp stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabullenebilir mi?" sözleriyle ABD'ye sitemde bulundu.

'GEZİ OLAYLARIYLA BAŞLAYAN...'

Erdoğan'ın konuşmasının gündeme ilişkin önemli kısımları şu şekilde:

"Görünen köy kılavuz istemez. Son birkaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği bir kez daha gösterdi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide bir kuşatmayla karşı karşıyadır.

"Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralıkla devam eden, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir üst aşamaya taşınan saldırıların bir müddet daha devam edeceği açıktır. Türkiye’nin milli onurunu, şahsiyetini hedef alan bu atakların farklı biçimlerine karşı da hazırlıklı olmalıyız.

'BEN YAPTIM OLDU, DİYEMEZSİN'

"Ekonomide, fakir fukaranın rızkının finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz yummadık. Döviz kurundaki gelişmelerin, ekonomik hiçbir temeli olmadığı, tamamen ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı herkesin ortak tespitidir.

"Dünyada bir, dünya ticaret örgütü var. Şu atılan adımlara baktığınız zaman bunun dünya ticaret örgütünün umdeleriyle yakından uzaktan bir alakası var mı? “Ben yaptım oldu” diyemezsin. İstediğin kadar başkan ol, ne olursan ol. Akşam yatıp sabah kalkıp demir çeliğe şu kadar vergi koydum diyemezsin.

'AFGANİSTAN'DA, SOMALİ'DE, NATO'DA BERABERDİK'

"Uluslararasında güven bir şey kalır mı? Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, öbür taraftan stratejik ortağına evet, ayaklarına kurşun sıkacaksın. Bir taraftan Afganistan’da herkes terk ederken beraber olacaksın, Somali’de NATO’da beraber olacaksın, sonra kalkıp stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabullenebilir mi? Bunlara eyvallah etmemiz mümkün değildir.

'2001 KRİZİYLE İLGİSİ YOK, DURUM BAMBAŞKA'

"Bugün yaşadığımız hadisenin ne 1994 kriziyle, ne 2001 kriziyle ne 2007 kriziyle bir ilgisi yoktur. Gerçekten bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Bu saldırılara karşı hazine ve maliye bakanlığımız ile ekonomi birimlerimiz gereken adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.

"Şu anda bizim bütün olaylar karşısında temkinli bir şekilde attığımız adımlar var, atacağımız adımlar var, çeşitli planlarımız var. Kurun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi, biz kur şöyle oldu böyle oldu demek suretiyle ‘battık, bittik’ böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomik dinamikleri sağlamdır, güçlüdür ve yerinde olmaya da evelallah devam edecektir.

'BUNLAR İHANET ŞEBEKESİDİR'

"Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içindeki makul seviyesi neyse, en kısa zamanda oraya da oturacaktır. Hiç endişe etmeyin, bu konuda rahat olun. Ülke olarak bu süreçte serbest piyasa ekonomisinin kurallarından taviz vermedik. Aksi yönde çıkartılan söylentilere itibar edilmemelidir.

"Sosyal medya üzerinden bir çok 'ekonomik terör' kişilikleri var. Onların yaptığı çalışmalar var. Yargımız tedbirini almıştır, SPK ile üzerine gidiyoruz. Bunları yakaladığımız yerde de gereken cezayı bunlara da uygulayacağız. Çünkü bütün bunlar bu vatana ihanettir. Bu ihanet şebeklerine de elini kolunu sallayarak gezebilirsin demeyeceğiz, dedirtmeyeceğiz.

SERMAYEYE DOKUNULMAYACAK

"Dün de söylediğim gibi biz bu oyunu gördük. Tavrımızı ortaya koyduk. Diğer alanlarda da aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Neler söylüyorlar? İşte 'C planı… C planının arkasında yatan şu.. Nedir? Sermayeye el koyma…' Sen benim hafıza kayıtlarımı nereden okuyorsun? Bunlar falcı mıdır nedir? Anlamak mümkün değil. Böyle bir şey mi açıkladık? Neye göre bunları söylüyorsun?

"Bunlar maalesef gerçekten ihanet şebekesi. Ama biz bunlara yüz vermeyeceğiz. Gereği neyse, işte bu tür spekülasyonları yapanlara da gereken bedeli ödeteceğiz. Milli güvenliğimizi tehdit eden FETÖ ihanet çetesinin ve bölücü terör örgütünün sadece saldırılarını engellemekle kalmadık, inlerini başlarına geçirdik. Bunların da inlerini başlarına geçireceğiz. Türkiye’yi kendi vatandaşlarıyla beraber yüz milyonlarca insanın umudu haline biz getirdik.

'AMAÇ TÜRKİYE'Yİ KAĞITTAN KAPLANA DÖNÜŞTÜRMEKTİR'

"Ülkemize yönelik son yıllarda artan saldırıların hedefi asla partiler, şahıslar, kurumlar değildir. Ciddi bedeller ödemiş bir devlete karşı her alanda düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Burada amaç bağcıyı dövmek, hatta mümkünse bağcının dişlerini dökmek, ciğerini sökmektir.

"Asıl mesele Türkiye’yi hedeflerinden, hak ve adalet arayışından vazgeçirmektir. Maruz kaldığımız oyunların gayesi ülkemizi tekrar boyunduruk altına sokarak, cüssesi büyük ama içi boş kağıttan kaplana dönüştürmektir. Hangi cafcaflı kavramlarla süslenirse süslensin, operasyonun gerçek sebebi budur. Bu saldırılardan alnımızın akıyla çıkmak da milletimizin desteğiyle mümkündür.

'SULH DEMEKLE OLMUYOR'

"Ya bir yol bulacağız, ya bir yol bulacağız. Bunun başka çıkışı yok. İnşallah bu oyunu hep birlikte bozacağız. Devletimize atılan iftiraları hep birlikte boşa çıkaracağız.

"Millet olarak bu coğrafyadaki varlığımızı, birilerinin ihsanına ikramına borçlu değildir. her zaferimizin ardında milletimizin fedakarlığı vardır, alın teri vardır, kanı canı vardır.

"Gazi Mustafa Kemal’in veciz ifadesiyle 'Yurtta sulh cihanda sulh' dış politikamızın temel önceliğidir. Nasıl bal bal diyerek ağız tatlanmazsa, sulh sulh diyerek barış tesis edilemez. Barışı sağlamanın yolu her alanda aktif olmaktan, güçlü olmaktan geçiyor."