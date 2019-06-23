Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 820 bin oy farkla kaybettikleri İstanbul seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimi sonrası yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.