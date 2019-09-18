Erdoğan'dan 'feragat' dilekçesi

Yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla hapis cezasına çarptırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan sonra kendisinin şikayetçi olduğu davalardan feragat ettiğini açıkladı, mahkemeye bu yönde bir dilekçe gönderdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan sonra kendisinin şikayetçi olduğu davalardan feragat ettiğini belirten dilekçe İstanbul'da bir mahkemeye sunuldu.

Odatv'nin haberine göre, Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, muhalefeti eleştirdiği dilekçesinde "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin asgari müştereklerde buluşması, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle işbu davadan feragat etmektedir" dedi.

Erdoğan’ın avukatlarının başka davalarda da şikayetlerini geri çekip çekmediği henüz bilinmiyor.