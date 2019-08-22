Erdoğan’dan Doğu Akdeniz mesajı

Ankara’yı ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ile basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarına ‘aynı kararlılıkla' devam edileceğini söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına “aynı kararlılıkla” devam edeceğini söyledi.

Ankara’yı ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki faaliyetler hakkında "Arama çalışmalarına bizler aynı kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz" dedi.

Erdoğan ”Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de adadaki ve bölgedeki çıkarlarını, aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs'taki sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

Erdoğan "Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak adayı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindedir. Kıbrıs Rum Kesimi, ancak samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse adada herkesin beklediği çözüm yolu açılır. Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'yi ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Şayet yaşananlardan hâlâ ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan “Ana muhalefet partisinin başındaki zat, bizim orada olmadığımızı söylüyor. Demek ki Türk bayrağını tanımıyor” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Tatar ise “Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir” dedi. Tatar Kıbrıs sorunuyla ilgili bir anlaşma durumunda “Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerektiği”ni savundu.