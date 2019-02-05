Erdoğan'dan İş Bankası çıkışı: Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP'nin yüzde 28 hisseye sahip olduğu İş Bankası'na ilişkin, 'İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır' dedi. Erdoğan, Menbiç konusunda da açıklamalarda bulunurken, 'Menbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmazsa bizim bekleme sabrımız sona erer. Yaptırım listesi dahi bizi yolumuzdan geri çeviremez' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde partisinin CHP ile yaptığı ittifak nedeniyle İyi Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'a grup toplantısı öncesi parti rozeti taktı.

'MUZ CUMHURİYETİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK'

Erdoğan, rozet töreninin ardından grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ilkesini benimseyen herkesle yol yürümeye hazırız. Ülkemi tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye'ye terör örgütleriyle diz çöktürmeye çalışanlara meydanın boş olmadığını gösterdik. Ülkemizin muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik" dedi.

"31 Mart'tan sonra 4 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir" diyen Erdoğan, "Bu yılın sonunda ülkemizi 12'nci sıraya yükseltmiş olacağız. İstikrar ve güven ortamına ihtiyacımız var. Milletimizin 31 Mart'ta bu fırsatı tanıyacağına inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım. AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik" ifadelerini kullandı.

'KİBRİN, BÜYÜKLENMENİN, EFELENMENİN, HİZİPÇİLİĞİN YERİ YOK'

Erdoğan, "Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenim, efelenmenin, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuksuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz" diye konuştu.

İŞ BANKASI AÇIKLAMASI

CHP'nin İş Bankası hisslerini Hazine'ye devredeceklerini belirten Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Milletin malı" dedi.

'BUNLAR KIYAMET ALAMETİ'

"Ocak’ta yıllık ihracatımız 168.8 milyar dolara çıkarken dış ticaret açığımız da 48.5 milyar dolara indi. Bunları konuşmak, anlatmak bizim görevimiz. Bunu bay Kemal anlatmaz" diyen Erdoğan, "Onunla dirsek temasında olanlar anlatmaz. Hele hele Kandil’le iş tutmuş olanlar anlatmaz. Kandil’le iş tutanlarla CHP, İyi Parti, Saadet Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

'FİYATLARA AYAR ÇEKMEYE KARAR VERDİK'

Biberiydi patlıcanıydı domatesiydi patatesiydi her şeyde bu fiyatlara biz gerekirse ayar çekme kararını aldık adımlarımızı atacağız. Atacağız çünkü vatandaşımıza ucuz sağlıklı ürünler vermeye mecburuz.''

VENEZUELA AÇIKLAMASI

Venezuela senin eyaletin değil. Seçimle iş başına gelen birine nasıl olur 'Buradan git' dersin. Hani demokrasi, hani demokrattınız? AB'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Nedir bu zillet?

GÜVENLİ BÖLGE VE MENBİÇ

Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge dışında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz. Uluslararası güçlerin kontrolündeki hiçbir bölge işe yaramazken bize bunun dayatılmasında kasıt ararız. Menbiç ortada bırakıldıkça rejimin iştahı kabarıyor. Bu bölgenin halkı Türkiye'nin güvencesinde kendi kararını vermek istiyor. Bu bölgedeki halk bize güveniyor bize. Menbiç konusunda askeri hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. ABD buna katkı vermezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Menbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde bölgeden çıkarılmazsa bizim bekleme sabrımız sona erer. Yaptırım listesi dahi bizi yolumuzdan geri çeviremez. Bölgedeki aşiretler ne zaman geleceksiniz diye soruyor...