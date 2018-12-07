Erdoğan'dan askerliğin kısalmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerliğin kısalmasına dönük çalışmayla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Satırbaşları şöyle:

- Cumhur ittifakının hassasiyetleri son seçimde ortaya tam manasıyla çıkmıştır. Birbirimizle olan yürüyüşteki hassasiyetlerimizi kıskanan bazı oluşumlar var. Bunun başında ana muhalefet var, dağdaki terör örgütünü yanına alanlar var. Cumhur ittifakını bozdurmamakta kararlıyız.

- Belki de bu hafta sayın Bahçeli'yle bir araya gelebiliriz. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiririz.

- (Askerlik süresi) Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu işin sorumlusu Milli Savunma Bakanımız. Onlar çalışmayı yapacaklar. Bize sunumlarını yaptıktan sonra uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz.

- (MİT Müsteşarının Amerikan Kongresi'ne gittiği haberleri) Latin Amerika seyahatlerinden sonra MİT başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı. Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Her an oralarda bilgilendirme arzusundayız. Böyle bir bilgilendirme yapıldığından haberdar değilim ama Kanada'dan haberdarım.