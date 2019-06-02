Erdoğan'dan af taleplerine yanıt: Ceza indirimi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gece Esenler'de düzenlenen kadir gecesi programında af taleplerine karşılık mecliste ceza indirimine ilişkin düzenleme planlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki Kadir Gecesi dolayısıyla önceki gece düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programında vatandaşlardan gelen af taleplerine yanıt verdi. Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceğini belirten Erdoğan, “Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Ama herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek” dedi.

CEZASININ YARISINI ÇEKEN TAHLİYE EDİLECEK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Erdoğan’ın dile getirdiği düzenleme bazı suçlarla ilgili ceza indirimini kapsayacak. Seçim sonrası Meclis gündemine taşınması planlanan pakette, cezaevlerinde kalma sürelerinin düşürülmesi, bazı suçların para cezasına çevrilebilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor. Yeni düzenlemede cezasının yüzde 66’sını çeken adli suçlara ilişkin cezalarda değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili değişikliklerin de bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi de planlanıyor. Buna karşılık "terör örgütü" suçundan ceza alanların hükmüne dokunulmayacak.

Ceza İnfaz Kanunu’nda (CİK) yapılacak değişikliklerin seçim sonrası Meclis gündemine geleceği, ancak yasalaşma sürecinin 1 Ekim’den sonraya kalacağı belirtiliyor.

Kadın ve çocuğa yönelik şiddet, tecavüz, cinayet suçlarındaki ceza oranları ise artacak. Alt sınır, kadın cinayetlerinde en az 40, çocuk cinayetlerinde ise 50 yıl olarak yükseltilecek. Bu suçları işleyenler şartlı salıverme şartlarından da yararlanamayacak.

KADEMELİ İNFAZ SİSTEMİ

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçta suçluların ceza evine girmeden salıverilmesi durumunun ortadan kaldırılması planlandığı belirtiliyor. Planlanan kademeli infaz sistemine göre, bir yılın altında bir cezada dahi suç işleyen ceza evinde kalacak. Yeni infaz düzenlemesinde 1-3 yıl ceza gerektiren suçlar sınıflandırılarak, ceza evinde en az kalacakları süre belirlenecek.