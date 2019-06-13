Erdoğan'a telefon hediye eden Sebahattin Yaman: Fabrikayı yurtdışına taşırız

General Mobile CEO’su Sebahattin Yaman, ürünleri satacak kanal bulamadıklarını, sorunlar çözülmezse fabrikayı yurtdışına taşıyabileceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği cep telefonuyla gündeme gelen General Mobile CEO’su Sebahattin Yaman, ürünleri satacak kanal bulamadıklarını, sorunlar çözülmezse fabrikayı yurtdışına taşıyabileceklerini belirtti.

Yaman, “Türkiye’de büyüğün hep en büyük olması teşvik ediliyor. Ürünleri satacak kanal bulamıyoruz. Sorunlar çözülmezse şu anda öyle bir ihtimal yok ama fabrikayı yurtdışına taşımayı da düşünebiliriz” dedi.

Cep telefonu satışlarında 2016’da yerlilerin payı yüzde 40 civarındayken, şu anda yüzde 5’lere kadar geriledi.