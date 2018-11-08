Erdoğan'a sunulan ankette dört isim öne çıktı

AKP'nin yerel seçimler öncesi yaptırdığı aday anketlerinin sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Anket sonuçlarında dört ismin öne çıktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önceki gün başta 3 büyük kent olmak üzere belediye başkan adaylarıyla ilgili anket sonuçları sunuldu.

Anketlerde Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ismi yer alıyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, sunumda yer alan anketlerde, Meclis Başkanı Binali Yıldırım İstanbul’da öne çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı üç büyük kent için de sıralamada yer alırken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise Ankara’da önde bulunuyor.

AKP Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci’nin ismi de Denizli’de ön sıralarda.

Erdoğan’ın seçim hazırlık toplantısında, Meclis aritmetiğine vurgu yaparak en fazla 2 milletvekilinin aday yapılabileceği görüşünü tekrarladığı öğrenildi.