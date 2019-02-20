Erdoğan tanzim kuyrukları için 'varlık kuyruğu' dedi

Erdoğan, Etimesgut'taki mitinginde Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'Senin dönemindeki kuyruk yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise varlık' ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada meyve-sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle başlatılan tanzim satış noktalarındaki kuyruklarla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben "Senin dönemindeki kuyruk Bay Kemal, yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise varlık" dedi.

"Son 16 yılda her alanda ülkemizi rekorlarla tanıştırdık" diyen Erdoğan "İşçimizi, emeklimizi, askerimizi, polisimizi, çiftçimizi gözeten 82 milyonun refahı için çalışan bir kadro kurduk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Diyorlar ki tanzim satış için kuyruk oluştu. Senin dönemindeki kuyruk Bay Kemal yokluk kuyruğuydu, bizdeki ise varlık. Her şey var. Fiyatlar yarı yarıya indi, daha da aşağıya iniyor. 31 Mart’a kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi yola devam ederiz" diye konuştu.

Erdoğan önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.