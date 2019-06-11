Erdoğan seçimden çekildi...

31 Mart seçim öncesi İstanbul'da bir büyük miting yapan, ardından tüm ilçelerde teker teker mitingler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimleri öncesi miting yapmama kararı aldı.

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan "sahadan" resmen çekildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi miting yapmayacağı belirtilirken, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor.

Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul’da yapan Erdoğan bu hafta Ankara’da olacak.

Yıldırım’ın ise birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması planlanıyor.