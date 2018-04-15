Erdoğan ‘ÖSO allahsızlara karşı savaşıyor’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Özgür Suriye Ordusu benim Mehmedimle beraber yürüyor. Kuzey Suriye’de ÖSO allahsızlara karşı, inancı olmayanlara karşı savaşıyor’ ifadelerini kullandı.

Partisinin Üsküdar İlçe Kongresi’nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Özgür Suriye Ordusu için “Onlar bizim gerçek manada anacak inananlar kardeştir hükmünün gereğini icra ederler. Beraber bizlerle teröristlere karşı savaşıyorlar. Allahsızlara karşı, inancı olmayanlara karşı, Kuzey Suriye’de savaşıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı konuşmasında Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Geçen Özgür Suriye Ordusunun komuta takımı bana geldi. Komutanlarla beraber sohbet yaptık. İçlerinde bir tanesi vardı ki arkadaşları onu bana şöyle takdim etti: ‘Bu komutanın midesi yok. Bunun midesini aldılar.’ Ben de ‘Yok ya dedim’ dedim. Çok kurşun yedi. Aç bakayım, dedim. Açtı gerçekten bütün bu bölge ameliyat yok. Omuzlarından aldığı kurşunlar kalçadan aldığı kurşunlar bizim taraftan ameliyat oluyor ve durmuyor. Tekrar cepheye gidiyor. Ya sen ne mübarek insansın ya. İşte bunlara Bay Kemal terörist diyor. Ey Bay Kemal sen teröristlerle beraber gidiyorsun. Ama Özgür Suriye Ordusu benim Mehmedimle beraber yürüyor. Sen adresi şaşırdın adresi. Sen Cudi’ye komşusun Gabar’a, Kandil’e komşusun. Ama onlar şehadete yürüyenlere komşu, Mehmetlere komşular. Bize karşı inanılmaz muhabbetleri var. Türkiye’ye karşı Türklere karşı inanılmaz muhabbetleri var. Sen bunlara nasıl bunu dersin ya. Onlar bizim gerçek manada anacak inananlar kardeştir hükmünün gereğini icra ederler. Beraber bizlerle teröristlere karşı savaşıyorlar. Allahsızlara karşı inancı olmayanlara karşı, Kuzey Suriye’de savaşıyorlar.”

‘ONLAR MÜLTECİ BİZ ENSAR’

Afrin’in ardından İdlip, Tel Rıfat ve Münbiç’te de ÖSO ile beraber yürüyeceklerini söyleyen Erdoğan “Oradaki teröristler ülkemizi taciz etmekten çıkıncaya kadara devam edeceğiz. Çünkü bize oralardan taciz olamaz. Olursa hesabını verecekler. Biz burada bir mutluluk daha yaşıyoruz. Ensar olup milyonlarla kardeşimizi bağrımıza basarak sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye kardeşlerimizi yurtlarını özgürleştirerek bölgemizde oynanan oyunları tersine çeviriyoruz. Onlar mülteci biz ensar” diye konuştu.

HAVAYI KOKLAMIŞ!

ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle görüştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le de görüşerek havayı koklamak istediğini kaydetti. Erdoğan “ABD, İngiltere, Fransa, kimyasal silahları hedef alan son saldırısında bu iş pansuman tedbirlerle olmuyor. Dün Sayın Putin, Fransa Başkanı, İngiltere Başbakanı üçüyle de görüştüm. Gerek Macron, May, onlarla yaptığım görüşmeler Putin’le yaptığım görüşmeler bütün bunlarla havaya koklayalım istedik. Ve değerlendirmelerde bölgenin huzuru için artık daha yumuşak muhteris bir havada değil, bölgedeki sıkıntıları aşmak için neler yapabiliriz bunları konuşmak istedik. Ama dostlar alışverişte görsün diye bir adım atılmamalıdır. Ama biz şunu biliyoruz ki, Esed kim ne dersen desin zalimdir” diye konuştu.

‘BOMBALARIN PARASINI GETİRİP ORTAYA KOYSANIZ...’

Türkiye’nin Suriye’ye bozulanı düzeltmek için girdiğini ileri süren Erdoğan, “Bu kadar bomba atılıyor. Şuralara yağdırdığınız bombaların parasını getirip ortaya koysanız Türkiye tarafından Suriye tarafından yeni şehirler kurarız. Bu insanları baştan beri söylediğimi güvenli bölge tezi Obama önce konuştu son o da saptı. Sayın Trump o da konuştu ama arkasında durmadı. Hadi kuralım güvenli bölgeyi. Suriye’de sahaya bozulanı düzeltmek için giren Türkiye’den başkasını göremezsiniz” diye konuştu.