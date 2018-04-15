'Erdoğan öl dese ölürüz' diyen Yılmaz Vural, futbolcunun boğazına sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Tayyip bey bize öl dese ölürüz' diyen Teknik Direktör Yılmaz Vural, kendi takımındaki oyuncunun maç sırasında boğazını sıktı.

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor ile Samsunspor arasında oynanan maçın 42. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Maçın 42. dakikası itibariyle Eskişehirspor 3-0 öndeyken kırmızı siyahlı futbolcular ile Samsunsporlu oyuncular arasında gerginlik yaşanırken, maçın hakemi oyuncuların arasına girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Saha kenarında olayı izleyen Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bir anda sahaya girerek oyuncularının yanına gitti. Vural, Semih Güler'in boğazına yapışarak saha kenarına çekmeye çalıştı. Eskişehirsporlu bazı futbolcular bu olay karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, kendinden geçen hocalarını sakinleştirmek için büyük çaba sarf ettiler. Güler ile Vural arasında yaşanan bu olay maçın önüne geçti. İLGİLİ HABER Yılmaz Vural: Tayyip bey bize öl dese ölürüz