Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Merkel'in Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve başta Suriye olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Erdoğan ve Merkel'in Eylül sonunda Berlin’de gerçekleştirecekleri buluşmanın ele alındığı belirtilirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Almanya’nın Maliye ve Ekonomi bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Merkel'in, görüşme vesilesiyle, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladığı kaydedildi.