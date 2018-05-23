Erdoğan mal varlığını neden açıklamadı, en son açıkladığında neler vardı?

Cumhurbaşkanı adayları mal varlıklarını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bu yönde bir adım atmadı. En son 2014 yılında mal varlığını açıklayan Erdoğan'ın o dönem açıkladığı bilgiler gerçekçi bulunmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde mal varlığını açıklarken, o dönemden bu yana bu konuda bir açıklamada bulunmadı.

2014 yılında yaptığı açıklamada verdiği bilgiler gerçekçi bulunmayan ve yurt dışındaki mal varlıklarını açıklamadığı iddialarına konu olan Erdoğan, son mal varlığı açıklamasında şu bilgileri paylaşmıştı:

A - TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa

B - TAŞINIR MAL BİLGİLERİ

Binek Otomobil (Maliyeti : 234.080 TL)

C - BANKA VE MENKUL DEĞERLER

Banka hesaplarında toplam 4.404.192,13 TL,

200.000 $

D- ALACAKLAR

500.000 TL

NEDEN AÇIKLAMIYOR?

Hakkında sürekli büyük bir serveti olduğu iddiaları gündeme gelen Erdoğan'ın, bu konuda uzun yıllardır sessiz kalması ve açıklamada bulunmaması dikkat çekiyor.

Erdoğan hakkında geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bazı ses kayıtları ve "sıfırladım babacım" diyalogları Erdoğan'ın ne kadar parası olduğu konusunda tartışmaları arttırırken, son olarak Man Adası kayıtları gündeme gelmiş ve Erdoğan iddiaları reddetmekle yetinmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu seçimde diğer adaylar gibi mal varlığını açıklayıp açıklamayacağı ve vereceği bilgiler merak konusu.