Erdoğan: Kudüs'ün gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da iftar etkinliğinde konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Filistin'de masum inanlara yönelik büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız. 65 şehit ve 3 bini aşkın yaralı var.

İsrail'in hak, hukuk, adalet tanımayan saldırılarıyla, yarım asrı aşkın süredir huzur yüzü görmeyen Filistinliler bir kez daha zulme maruz kaldılar.

İsrail askerleri, topraklarını savunmak dışında hiçbir amaçları olmayan, asla silaha başvurmayan masum sivilleri hedef alarak, çocuk, yaşlı, kadın demeden katlediyor.

Kudüs'ün İsrail tarafından gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖKMÜŞTÜR'

"İsrail'in küstah, insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır.

Birleşmiş Milletler, olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür.

Kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında olacağız. Mazlumun kimliğine hiç bakmadık, bakmayacağız."