Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne teyzesinin oğlunu atadı

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü görevine teyzesinin oğlu Recep Ali Er’i atadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Emre Topoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne Recep Ali Er atandı.

KYK Genel Müdürlüğüne atanan Recep Ali Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teyzesini oğlu.

Ayrıca söz konusu atama kararları ile Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Mehmet Ata Öztürk, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Ahmet Dilsiz, Personel Genel Müdürlüğüne Engin Yalçın, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Mehmet Akif Bağır getirildi.

Rehberlik ve Denetim Başkanı Mehmet Haluk Uçkun görevden alınarak bu suretle boşalan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına ise Hasan Davulcu'nun ataması yapıldı.

DİĞER TEYZE OĞLU'NA BAKAN YARDIMCILIĞI

Erdoğan geçtiğimiz yıllarda bir diğer teyze oğlu İbrahim Er’i de Milli Eğitim bakan yardımcılığına atamıştı.

SUAT KILIÇ FIRÇALAMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Kasım 2011'de Ankara'da yurt denetimi yaptı. Habersizce Atatürk Öğrenci Yurdu'na gidip öğrencilerle görüştü, sorunlarını dinledi. Bakanın geleceğini duyan Kredi Yurtlar Kurumu Ankara Bölge Müdürü Recep Ali Er, hemen yurda geldi. Bir öğrencinin sorununu dinleyen Bakan Kılıç, yanındaki Ali Er'e "Sorunu hemen çözün" talimatı verdi. Yurt müdürü de öğrenciye "Pazartesi hallederiz" dedi. Bunun üzerine Kılıç, "Pazartesi olmaz, hemen çözeceksin" diye fırça attı.