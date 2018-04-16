Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre "NATO üyesi ülkelerin terörün her türüne karşı dayanışma ve kararlılıkla mücadele etmelerinin önemi"nin konuşulduğu ifade edilirken; Stoltenberg’in Temmuz ayında Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği kaydedildi.

Görüşmede ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısı hakkında konuşulurken Stoltenberg'in, Türkiye’nin NATO için stratejik önemi yüksek bir müttefik olduğu vurgusu yaptığı aktarıldı.