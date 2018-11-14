Erdoğan grup toplantısına neden katılmadı? Kara kaplı defter açıldı...

Dün partisinin grup toplantısına katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün gün aday çalışması yaptığı, illere yaptığı ziyaretler sırasında oluşturduğu kara kaplı defteri de gün boyu kullandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa dönüşü sonrası Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim için hazırlık çalışmalarını başlattı.

Dün partisinin grup toplantısında konuşmayan Erdoğan'ın bütün gün boyunca yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları yaptığı belirtildi.

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre, Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.

Önceki günkü toplantıda adaylarla ilgili detaylı sorular yönelten Erdoğan'ın illere yaptığı ziyaretlerin ardından kişisel notlarını aldığı kara kaplı defteri de bu toplantılarda açtığı öğrenildi.

AKP'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.