Erdoğan: Fırat’ın doğusunda adımı ABD ile birlikte atıyoruz

Erdoğan, ABD ile sürdürülen görüşmelerle ilgili ‘Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor’ dedi. Erdoğan ABD ile birlikte bir 'harekat merkezi'nin kurulacağını söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

'ABD İLE BİRLİKTE ADIM ATILIYOR'

ABD ile “güvenli bölge” konusundaki görüşmelerin sorulması üzerine Erdoğan “Üç günlük bir görüşme periyodu oldu. Bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. Tarih vermeyeceğim, şimdi Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Dolayısıyla adım atıldı mı, atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bir adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor” dedi.

'TÜRKİYE KIRIM'IN İLHAKINI TANIMADI'

Erdoğan Ukrayna ile 4 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek “Karşılıklı yapabileceğimiz birçok yatırım ve atacağımız adımlar var.

Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir” dedi. Erdoğan “Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımamıştır, tanımayacaktır” diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise “Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumundan ötürü” Türkiye’ye teşekkür ettiğini söyledi. Türkiyeli patronları Ukrayna’ya davet eden Zelenskiy “Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim” diye konuştu.