Erdoğan, DSP'yi saraya davet etmiş...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 gün kadar önce DSP Genel Başkanı Aksakal'ı saraya davet ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 10 gün kadar önde saraya davet ettiğini, Aksakal'ın ise seçim sürecinde yanlış anlaşılabileceği düşüncesiyle ziyareti seçim sonrasına ertelediğini yazdı.

CHP'nin aday göstermediği isimleri partisine davet ederek DSP'den aday gösteren Önder Aksakal, Hürriyet yazarı Selvi'ye bazı açıklamalarda bulundu.

Selvi, Aksakal'la görüşmesini bugünkü köşe yazısında anlattı.

Yazıdaki bölüm şöyle:

"DSP Genel Başkanı ile görüşmemizde kulislerde dolaşan söylentileri hatırlattım. 'Arkanızda külliye mi var' diye sordum. 'Öyle bir şey yok' dedi. DSP Genel Başkanı seçildikten sonra 2 kez yazılı, 2 defa da sözlü olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talep ettiğini, DSP Genel Başkanlığı’na seçildiği iki kongreden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrik telgrafı gönderdiğini anlattı. '10 gün önce Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu verdiler. Özel kalemi arayıp ‘Görüşme seçim sürecinde yanlış anlaşılır. Seçimden sonra hayhay’ dedim' diye anlattı. Randevu seçim sonrasına ertelenmiş.

İktidarın CHP’yi bölmesi için DSP’ye destek verdiği iddiasını sordum. Sert bir şekilde tepki gösterdi. 'Zinhar yok' dedi. 'Zaten öyle bir şey olamaz' diye üsteledi."