Erdoğan, Demirtaş'ın adaylığını eleştirdi: Bana göre yanlış, bunun düzeltilmesi lazım

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Trabzon'daki mitinginde HDP adayı Selahattin Demirtaş'ın adaylığının 'yanlış bir gelişme' olduğunu söyledi. Bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli' dedi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde konuştu. Erdoğan, Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını da eleştirdi. Erdoğan'ın Trabzon Meydan Parkı’ndaki konuşmasının satır başları şöyle: MİLLET BAHÇESİ: Bazıları alavere dalavere yapıyor kimse bu oyuna gelmesin. Son 16 yılda Trabzon’a 28 katrilyon yatırım yaptık. Trabzon demek futbol demekse Trabzon’a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı’nı kazandırdık mı? Biz söz veririz yaparız. Hüseyin Avni Aker Akçaabat ne olacak? Tabii ki Millet Bahçeli olacak. İçinde müzesi de millet kıraathanesi de var. Trabzon’a en yakışanını yapacağız.

MİLLET KIRAATHANESİ: Millet kıraathanesi aynı şekilde. Fakat bu ana muhalefet kıraathane ifademden hala bir şey anlamadı. Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor ya. Kıraat okumaktır Bay Kemal. Ben biraz bilirim Arapçayı. Bay Muharrem kıraathane okuma evi yeri demek. Millet olunca milletin okuma evi okuma yeri. Bundan sonra gençlerimizi biz okuma kültürüne adapte edeceğiz.

FINDIKLA İLGİLİ SIKINTILAR VAR: Fındıkla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu arkadaşlarım iletti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız.

Bunlar yıkım ekibi. Yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Eserleri olmadığı gibi hayalini bile kuramıyorlar.

DEMİRTAŞ’IN ADAYLIĞINA ELEŞTİRİ: Adaylığı açıklandı beyefendi Edirne’deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi gidip ziyaret etti. Trabzon’dan bunlar oy çıkar mı? Bunlar öyle ki düşünün 7 Haziran seçiminden sonra Kürt kardeşlerimi sokağa çağırıyor 53 Kürt kardeşimiz öldürüldü mü? Suç şu anda aday olan kişinin daveti. 15 yaşında Yasin Börü’yü bunlar öldürdü. Söylediği laf şu; ‘Cumhurbaşkanı adayı bırak.’ Ne demek ‘Cumhurbaşkanı adayı, bırak.’ Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş mahkum değilmiş, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli. OVİT TÜNELİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI Erdoğan daha sonra Rize’nin İkizdere ilçesi ile Erzurum’un İspir ilçesi arasında bulunan Ovit Tünel’inin açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi: Değerli kardeşlerim Ovit geçidi herhangi bir geçit değil. Bu geçit aynı zamanda bulunduğu konum gereği stratejik bir öneme sahip. Ovit geçidi açılmadan önce 11 km tırmanıp, 10 gitmek gerekiyordu.

Kendisi zaten zorlu olan Ovit geçidi güzergahı özellikle kış aylarında geçilmez oluyordu. Biz bu projeye başladığımızda yapamaz dediler. Ancak biz yaptık mı? Yaptık. 2012 yılında başladığımız tüneli bugün sizlere sunuyoruz. Karadeniz limanlarına süre azalacağı için ticaret de gelişecek. Bu açılışı seçim arefesinde yapıyoruz. 24 Haziran’da seçim var mı? Ovit Tüneli’nin açılış hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır. 24 Haziran’da sandıkları patlatıyor muyuz?