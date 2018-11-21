Erdoğan 'bizi bağlamaz' dediği AİHM'e kaç kez başvurdu?

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı için 'bizi bağlamaz' diyen Erdoğan, daha önce tam üç kez AİHM'e başvurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş kararı nedeniyle tepki gösterdiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) daha üç ayrı başvuruda bulunmuştu.

Başvurulardan ilki 1999 yılında "adil yargılama" talebiyle yapılmıştı. Erdoğan, okuduğu şiir nedeniyle "halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek” suçundan aldığı 10 ay hapis cezasını AİHM'e taşımıştı.

Erdoğan bu adımı dışında 2002 yılında da iki kez AİHM'e başvurdu. Başvurulardan biri, milletvekili olabilmek için sabıka kaydını sildirme amacıyla yapılmıştı.

Erdoğan'ın yaptığı son başvuru ise yine 2002 yılındaydı. Erdoğan bu kez de YSK'nın verdiği milletvekili olamayacağı yönündeki kararı AİHM'e taşımıştı.

2003 yılında milletvekili seçilen Erdoğan, AİHM davalarını geri çekmişti.