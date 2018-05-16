Erdoğan: Birleşik Krallık ile iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaptığı ortak basın toplantısında, 'Birleşik Krallık ile iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin 24 Haziran'da yapılacak seçim sürecine girdiğini belirten Erdoğan, seçim sürecinin yoğunluğuna rağmen Birleşik Krallık ile ilişkilere atfedilen önem çerçevesinde bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birleşik Krallık'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sadece 5 gün sonra bakan düzeyinde Türkiye'yi ziyaret ederek gösterdiği dayanışmanın önemli olduğunu belirten Erdoğan, Kraliçe Elizabeth, Başbakan May ile görüştüklerini ve ikili ilişkileri derinlemesine ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğini muhafaza etmek ve daha da geliştirebilmek için neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini bildirerek, "Başbakan May'in Ocak 2017'de Türkiye'yi ziyareti sırasında oluşturduğumuz ticaret ve yatırım çalışma grubu önemli bir işlev görüyor. Ayrıca Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında Brexit bağlamında bir geçiş dönemi üzerinde mutabakat sağlanmış olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Birleşik Krallık'ın, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ikinci ihraç pazarı olduğunu dile getiren Erdoğan, üç binden fazla İngiliz şirketiyle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki ülke arasında 2017 yılında ticaret hacminin yaklaşık 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Erdoğan, "İkili ticaret hacmi için hedefimiz 20 milyar dolardır. Atacağımız ortak adımlarla bu hedefi gerçeğe dönüştüreceğiz. İki ülke katma değeri yüksek ürünleri birlikte tasarlayıp üretebilmeli ve üçüncü ülkelerdeki fırsatlardan da istifade edebilmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ve İngiliz firmalarının beşinci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan Milli Muharip Uçak projesinde işbirliği yaptığını, stratejik öneme sahip bu projeyi de ele aldıklarını söyledi.

"Türkiye'nin uzun yıllardır PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettiğini" belirten Erdoğan, "Bu terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının mal varlıklarının dondurulması ve ülkemize iadesi başlıklarında Birleşik Krallık ile iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, teşekkür ettiği Başbakan May'i, Türkiye'ye davet etti.