Erdoğan, 'Babacan Meclis'te grup kurabilir mi?' diye sordu, vekiller sessiz kaldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı son toplantıda Ali Babacan’ın kurmayı planladığı yeni partiyle ilgili 'Meclis’te grup kurma olasılığı var mı? Ne diyorsunuz' sorusunu yönelttiği, ancak bu soru karşısında vekillerin sessiz kaldığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 31 ilden 69 milletvekili ile bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, milletvekilleri toplantısının ardından partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılılırken, milletvekilleriyle yapılan toplantıda İstanbul’da yenilenen seçim süreci ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi masaya yatırıldı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın, toplantıya katılan milletvekillerine Ali Babacan’ın başını çektiği yeni parti ile ilgili “Yeni kurulacak partinin içimizden Meclis’te grup kurma olasılığı var mı” diye sorduğu, ancak bu soruya milletvekillerinin “tepkisiz kaldığı” ifade edildi. Milletvekillerinin toplantıda, vatandaşlarda “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a karşı büyük tepkiyi dile getirdikleri” de iddia edildi.