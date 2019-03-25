Erdoğan: Ağrı’yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ağrı mitinginde 'Ağrı'yı kayyumla gayet güzel bir yere getirdik, şimdi daha da iyi bir noktaya taşıyacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ağrı mitinginde açıklamalarda bulundu.

"Ağrı’nın vizyonuna uygun belediye başkanıyla çıktık. Ağrı’yı kayyumla çok güzel bir yere getirdik. Şimdi daha da iyi bir noktaya taşıyacağız" diyen Erdoğan, "Ağrı’da 12 katrilyonluk yatırım yaptık Bay Kemal. Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Sen Ağrı’ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Bütün yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Ağrı’ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Bugün 12 bin öğrenciye sahip Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni kente kazandırdık. Millet bahçesi açılışa hazır hale geldi. İhtiyaç sahiplerine toplam 3 katrilyon lira sosyal yardım yaptık. Şehrimize 52 tesis kazandırdık. 16 km bölünmüş yol vardı 363 km bölünmüş yol ilave ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Buradan tüm tekstilcilerimize mesajım var. Onları gözden çıkarmak bir yana, özellikle Ağrı gibi yoğun istihdama ihtiyaç duyduğumuz yerlerde teşvik vermeye devam edeceğiz. Uluslararası bir marka, Nike buraya geliyor, fabrika kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak" diye konuştu.