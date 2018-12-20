Erdoğan açıkladı: İran ile siyasi ilişkiler gelişecek, ticaret hacmi artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu, 'ABD'nin İran'a yaptırım kararı hedeflerimize ulaşmamızı engellememeli, ikili ticaret hacminin arttırılması için talimat verdim' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığındaki heyeti Ankara'da ağırladı. Erdoğan, ilerleyen saatlerde Türkiye-İran İş Forumu'na katılarak burada da önemli açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini söyleyen Erdoğan, "Amerika'nın İran'a yaptırım kararının, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz" dedi.

Erdoğan, "Hedefimiz ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimiz ile aynı seviyeye çıkarmaktır" diye konuştu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için bakanlarına talimat verdiğini duyurdu.

'SİYASİ İLİŞKİLERİMİZİ AYNI SEVİYEYE ÇIKARALIM'

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Toplantımızın her iki ülke için yeni iş birliklerine yeni projelere yeni yatırımlara kapı aralamasını temenni ediyorum. Bu etkinliğe öncülük eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kısa adı ile DEİK mensuplarına da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.

"Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli iş adamları İran ile geniş bir alanda kapsamlı işbirliklerine sahibiz. Hedefimiz ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimiz ile aynı seviyeye çıkarmaktır. Bu kapsamda daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabık kaldığımız üzere ikili ticaret hacmimizi 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesini arzu ediyoruz.

'BU YIL DA HEDEFİMİZİN GERİSİNDEYİZ'

"Geçtiğimiz yıl 10,7 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizin bu yılsonu itibarıyla yine aynı düzeyde gerçekleşmesini bekliyoruz. Malesef bu rakamlar hedeflediğimiz seviyenin oldukça altında kaldı. Halbuki 2012 yılında 22 milyar dolar seviyesine ulaşmıştık. Bu rakam hedefimize ulaşabilmemizin mümkün olduğunu gösteriyor. Yeter ki karşılıklı olarak bu iradeyi ortaya koyabilelim ve çalışmaya da başlayalım.

"İnanıyorum ki gerisi kendiliğinden gelecektir. Bu bakımdan ticari ilişkilerimizin ahdi alt yapısını oluşturan tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesine ilişkin müzakereleri önemli görüyorum. Bu anlaşmayı doğru çerçevede ilerleterek artık bunu haftalara yaymamamız gerekiyor. Süratle en yakın zamanda bunu sonuçlandırmamızda fayda var. Tabi bunun için öncelikle korumacı refleksleri geride bırakmamız ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor.

'TALİMATIMIZI VERDİK'

"Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini düşünüyorum.

"Bugün gerek Sayın (Mahmud) Vaizi'ye gerekse Sayın (Berat) Albayrak'a talimatımızı verdik. Ve Ruhsar (Pekcan) hanımla birlikte çalışmalarını yapmalarını istedik. Artık bunu bugün yarın bitirin dedik. Bunu artık haftalara yayarsak bu iş çok ağır gidiyor demektir. Bu işi hızlandırmamız lazım. Ve bu konuda bence buradan ayrılmadan ben değerli kardeşime bu talimatı yenilememizin gereğini ifade etmek istiyorum."