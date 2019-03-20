Erdoğan açık konuştu: Televizyonlara talimatı verdim, barajları yayınlayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hatay’da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat Antalya’da diyor ki Hatay’da baraj yok ki diyor. Televizyonlara da talimatı verdim, dedim bizim oradaki Reyhanlı’daki barajları yayınlayın, barajları görsün, akşam yalan sabah yalan' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ankapark "Wonderland Eurousia" açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"Bize oy versin vermesin her bir kardeşimin şunu bilmesini istiyorum, siyaset özünde rekabettir ama yalandan daha büyük felaket olmaz" diyen Erdoğan, "Hatay’da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat Antalya’da diyor ki Hatay’da baraj yok ki diyor. Eline diline dursun. Bunun kılavuzu karga. Televizyonlara da talimatı verdim dedim bizim oradaki Reyhanlı’daki barajları yayınlayın, barajları görsün, akşam yalan sabah yalan. Biz bunun bu yalanları sayesinde aldığımız tazminattan bıkar hale geldik" ifadelerini kullandı.