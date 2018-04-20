Erdoğan: 24 Haziran kararı bir nevi depreme hazırlık

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nde konuşan Erdoğan ‘24 Haziran’da seçim yapma kararını bir nevi depreme hazırlık faaliyeti olarak görüyorum’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı’nda konuştu.

Erken seçim kararıyla ilgili olarak “Biz siyasi hayatımızda hep seçim sürelerinin sonuna kadar kullanılmalarından yana olmuştuk” diyen Erdoğan “Ancak iç ve dış siyasi askeri ekonomik gelişmelerin seyri bize bu süreyi mevcut sistemle devam ettirmenin ciddi maliyetleri olduğunu gösterdi” diye devam etti.

Erdoğan “Yoksa cumhurbaşkanı olarak önümde 1,5 yıl daha sürem var. Bu makamın hırslısı olsak 1,5 yıl daha devam ederdik” diye konuştu.

24 Haziran’da seçime gitme kararıyla ilgili olarak Erdoğan “Biz bu kararı mecliste aldığımız anda, YÖK bana bağlı olduğu için, hemen kendileriyle görüştük ve bu yıl yapılacak olan üniversite giriş sınavlarının kararını bir hafta öteleme imkanını bulduk. Bu başkanlık sisteminin ne denli seri karar alma imkanı olduğunu ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemiyle “bürokratik oligarşiyi büyük ölçüde yıkma imkanını” bulduklarını söyleyen Erdoğan “Erken seçim kararı her ne kadar bizim arzumuzla ortaya çıkmamış olsa da yeni yönetim sisteminin bir an önce devreye girmesi bakımından çok ama çok isabetli olmuştur” dedi. Erdoğan “24 Haziran’da seçim yapma kararını bir nevi depreme hazırlık faaliyeti olarak görüyorum” diye konuştu.