Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olayın ardından emniyet müdürlerine 'toplantıları silahsız yapın' çağrısı yapıldığı söyleniyor.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memuru tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralandı.

Silahlı saldırının ardından hükümete yakın Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu, bugünkü “Rize’deki saldırıya bir de böyle bakın!” başlıklı yazısında, dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Murat Kelkitlioğlu, “Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edildiği olayla ilgili bir süredir kafamda deli sorular var... Ve hem şehidimizi yakından tanıyanlarla hem de olaya bir emniyetçi gözüyle bakabilen isimlerle bu soruları paylaşma fırsatı buldum...” ifadelerini kullandı.

EMNİYET: TOPLANTILARI SİLAHSIZ YAPIN

“Bir kere olay yeri artık sembolik bir önemi olan Rize... Şehit polis müdürü Altuğ Verdi, polis okulundan beri teşkilatın en gözde isimlerinden biri, FETÖ’nün o sarmalının içine girmediği için hep hedef olmuş” diyen Kelkitlioğlu şu bilgiyi paylaştı:

“Bu yazdıklarıma bir de emniyetin tüm müdürleri, benzer toplantılarda saldırı olabileceğine dair uyardığı hatta ‘toplantıları silahsız yapın’ dediği bilgisini ekleyin...

İlk etapta komplo teorisi gibi gelebilir... Ancak bu kadar olgu ortadayken katil polis memuru çok ama çok iyi araştırılmalı. Bu, hem onun yargılama süreci için hem de bundan sonra yaşanacak benzer olayların önüne geçmek için kritik önemde...”