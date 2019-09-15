Emlak Konut'tan cami yaptırma derneğine 5 milyonluk bağış

Fiilen TOKİ'nin yönettiği Emlak Konut GYO, Zonguldak Merkez Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne 5 milyon TL'lik bağış yaptı.

Emlak Konut GYO, Zonguldak Merkez Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne 5 milyon TL bağış yaptı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla, Zonguldak Merkez Cami ve Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne Şirketimiz tarafından 5.000.000 TL bağış yapılmıştır” denildi.

ŞİRKETİ TOKİ YÖNETİYOR

2010 ve 2013 yıllarında halka arz edilen Emlak Konut Anonim Şirketi'nin %49,34 payı TOKİ’nin elinde. Sermaye payı %50’nin altında olmasına karşın, kalan kısmı dağınık olduğu için fiilen TOKİ yönetiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kuruluşu TOKİ’nin kullandığı kamu kaynaklarından da aynen yararlanabiliyor.

HER YIL MİLYONLARCA LİRA BAĞIŞ YAPIYORLAR

Emlak Konut GYO, eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek verme iddiasıyla, cami yaptırma derneklerine her yıl milyonlarca lira bağış yapıyor. Daha önce de İstanbul’da Çamlıca Camisi için 2014’de 10 milyon, 2015’de 12 milyon, 2016’da 8 milyon, 2017’de 12,5 milyon, 2018’de 18 milyon, 2019’da 10 milyon lira olmak üzere 72 milyon liranın üzerinde bağış yapmıştı.

Sermayesi 3 milyar 800 milyon TL olan Emlak Konut Anonim Şirketi, Emlak Bankası'nın bir şirketi olarak kurulmuştu. Banka'nın kapatılması üzerine 2002 yılında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüştürülmüştü.