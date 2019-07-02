Emlak Konut iki büyük arazisini satıyor

Ekonomik kriz konut satışlarını vurunca Emlak Konut GYO İstanbul’da iki büyük arazisini satma kararı aldı.

Emlak Konut GYO, toplamda 59 bin 31 metrekare araziyi satışa çıkarıyor. Satılacak arazilerin muhammen bedeli 267 milyon lira olarak belirlendi. Arazilerde hem konut hem de ticari anlamda imar yapılabilecek.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Emlak Konut GYO İstanbul’da Başakşehir’in Kayabaşı semtinde bulunan biri 39 bin 31 metrekare, diğeri ise 20 bin metrekare olan araziler açık artırma usulü ile satılacak.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle: Toplam muhammen bedeli KDV Dahil 267.860.000,00 TL (KDV Hariç 227.000.000,00 TL) olan Şirketimiz bünyesindeki 2 adet arsa nitelikli taşınmaz 11.07.2019 tarihinde Şirketimiz Genel Müdürlük Binasında saat 11:00' da açık artırma usulü ile satışa sunulacaktır.