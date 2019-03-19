EMEP'ten 'Millet İttifakı' kararı: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz...

Emek Partisi (EMEP), Ankara ve İstanbul'da Millet İttifakı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a oy vereceğini açıkladı. EMEP aynı zamanda, HDP ve CHP listelerinden 7 belediye meclis üyesi adayı gösterdiğini açıkladı.

Emek Partisi (EMEP), 31 Mart seçimlerine ilişkin tavrını açıkladı.

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Evrensel'e yaptığı açıklamada, Ankara'da Mansur Yavaş'a, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini söyledi.

"Seçim stratejimizi belirlerken en önemli kıstasımız; ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşullar ve işçilerin, emekçilerin, halkın yaşadığı temel ekonomik ve demokratik sorunlar ile bunların çözümüne dair beklentileridir" diyen Gürkan, bir diğer kriterlerinin ise Cumhur İttifakının geriletilmesi olduğunu söyledi.

Gürkan, Millet İttifakı adaylarını destekleyeceklerini ilan ettiği açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakının Ankara, İzmir, İstanbul’da geriletilmesini önemli görüyoruz. İzmir’de bizim de içinde bulunduğumuz emek ve demokrasi güçleri, büyükşehir belediye başkanlığı için CHP adayını desteklemek yönünde ortaklaştı. Ankara ve İstanbul’da sadece büyükşehir belediye başkanlığı için CHP adaylarına oy vereceğiz. Kalan diğer yerlerde geçersiz oy kullanacağız. Ancak Ankara ve İstanbul ile ilgili tercihimiz Millet İttifakını Cumhur İttifakına seçenek olarak gördüğümüz anlamına gelmiyor. Seçmenlerin iki bloka mahkum edildiği bir seçim sistemi aritmetiği ve sahadaki durum ile, emek demokrasi güçlerinin mevcut durumdaki zayıf inisiyatifi toplam olarak yerel yönetimlerdeki iktidar pratiğinin geriletilmesi için ortaya böyle bir seçenek çıkarıyor.

CHP VE HDP LİSTELERİNDEN 7 YERDE SEÇİMLERE GİRİLİYOR

Dersim'de HDP ile ittifak yapan EMEP'in diğer illerdeki tavrını da açıklayan Gürkan, "Dersim dışında 6 ilde ve 4 ilçede bağımsız belediye başkan adaylarımız var. Bir kısmı demokrasi güçleriyle ortak, bir kısmı Emek Partisinin desteklediği bağımsız adaylar. HDP listelerinden girilen 3 yer ve demokrasi güçleri olarak CHP listelerinde girilen 4 yer hariç 14 yerde bağımsız meclis üyesi adaylarıyla seçimlere giriyoruz" diye konuştu.