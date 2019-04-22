Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli ve Akar'a tepki: Neyin mesajı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'ın Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve sonrasındaki açıklamalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Devlet Bahçeli ve Hulusi Akar'ın açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Talihsiz açıklamalar var. Kamuoyunun önünde olan bizler çok dikkatli konuşmalıyız. Oy hesapları, kişisel çıkarlar üzerinden verilen mesajlar milletin geleceğini tehdit eten boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor. Bunun gibi kötü eylem planlarını kolaylaştırabiliyor. 'Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Neyin mesajı? 'O kadar oy aldığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Her yere gideriz. Memleketin her yeri bizim" dedi.