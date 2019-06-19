Ekrem İmamoğlu ülkücülerle buluştu: Desteğimizi alenen ilan ediyoruz

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da ülkücülerle bir araya gelirken, görüşme sonrası açıklamada bulunan Yusufiyeli Ülkücüler Vakfı Recep Küçükizsiz, 'Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğimizi kamuoyuna alenen ilan ediyoruz' dedi.

Ekrem İmamoğlu, geçmişte "ülkücü siyasette" aktif rol alan ancak şimdi hiçbir siyasi partiyle bağı bulunmayan ülkücülerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Yusufiyeli Ülkücüler Vakfı adına açıklama yapan Recep Küçükizsiz, “Biz, ülkücüler iktidarın başta dini istismarı olmak üzere israf, adam kayırma, yolsuzluk, dar kadroculuk ve toplumu kamplara bölen uygulamalarına şahit oldukça ata buyruğundan ne kadar uzaklaştığımızı üzülerek fark ediyoruz. Emanete sahip çıkmanın gereği, mağdur ve mazlum durumundaki Ekrem İmamoğlu’nu bizzat amcasının ülkücü arkadaşları ve onunla aynı değerleri paylaşan ülküdaşları olarak hiçbir parti mensubiyeti taşımaksızın, seçimlerde oylarımızı vererek destekleyeceğimizi kamuoyuna alenen ilan ediyoruz” dedi.