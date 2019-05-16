Ekrem İmamoğlu, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanın kim olduğunu bildiğini açıkladı

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'FETÖ'den yargılanan bir kişiye 'Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu'na FETÖ'cü suçlaması yaparsan tahliye edilirsin' denildiği iddiasına ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi. İmamoğlu, bu konuda baskı yapanlardan birinin bakan olduğunu belirtirken, bu bakanın da kim olduğunu bildiğini açıkladı.

31 Mart İstanbul seçimlerini kazanan ancak YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, FETÖ sanığı bir tutuklunun kendisi ve Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu Cemaat'le irtibatlandırması için ifadeye zorlandığı iddiasını değerlendirirken, "Bir yerel gazeteci, FETÖ terör örgütü suçlamasıyla tutuklu olan bir kişinin ziyaretine üçüncü şahıs olarak yerel gazeteci nasıl gidebilmiştir. Herhangi birimiz böyle bir ziyareti yapabilir mi? Nasıl gidebilmiştir, kim izin vermiştir? Bahsi geçen bakanlar, yani ailesini, eşini, kendisini zorlayan, teşvik eden, 'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir? Bunları cevaplamaları gerekiyor. Gerçekten Türkiye siyaset tarihine çok önemli bir lekedir yapılan bu iş. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, sözünü ettiği bakanın kim olduğunu bildiğini belirtirken, "Seslendiğim bakanı ben biliyorum. Hatta dolaylı ikinci bakanı da biliyorum aldığım bilgiler doğrultusunda. Dolayısıyla 1 değil, belki birkaç bakan var bu işin içinde. Elbette buradan sesleniyorum. Hangi yetkiyle, dünya görüşüyle ve ahlakla böyle bir girişimde bulunmuştur. Elbette bunu yargıda, hukukta bir suçu var. O suç ne ise, onunla ilgili de suç duyurusunda bulunacağımı buradan beyan ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin bir açıklama yapmış, "Bunu yapanlar iktidar sahipleri. Bir bakan var bu işin içinde. Şu an fiilen mevcut bakan. Bir gazeteci neden gidip bu içeride tutuklu arkadaşla görüşür? Kim izin verir bir gazeteciye? Ve o gazeteci neden der, 'Sen, Özlem Çerçioğlu'nu, İmamoğlu'nu FETÖ'cü diye suçla, ertesi gün beraat edeceksin, paraya pula kavuşacaksın' diye?" demişti.