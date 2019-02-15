Ekrem Dumanlı'nın yurt dışına nasıl kaçtığını açıkladı

Kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Ekrem Dumanlı'nın, Meriç nehri üzerinden yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Cemaat soruşturması kapsamında ifade veren gizli tanık 'Mert', firari eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın yurt dışına nasıl çıktığına dair iddialarda bulundu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, 'Mert', firari Cemaat üyelerinin yurt dışına Meriç nehrinden yürüyerek veya Gürcistan'a dağ yollarını kullanarak geçtiklerini belirtirken, Dumanlı'nın da nehir debisinin düştüğü bir dönemde Meriç'ten kaçtığını ileri sürdü. "Nehrin suyunun eksildiği bir dönemde buradan yürüyerek yurt dışına firar etti. Kaçacaklara genelde bu işi para karşılığı yapan şahıslar yardım ediyor. Ülke olarak da Almanya, Kanada, Yeni Zelanda ya da vize istemeyen ülkeler tavsiye ediliyor" diyen 'Mert', Cemaat firarilerinin gittiği ülkelerde kendilerine iş imkanı sağlandığını dile getirdi.