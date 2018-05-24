Ekonomist Roubini: Faiz kararında geç kalındı

Ekonomist Nouriel Roubini, Twitter üzerinden faiz artırımı kararını değerlendirerek, kararda geç kalındığını söyledi.

Ekonomist Nouriel Roubini, Merkez Bankası'nın faiz artırımında geç kaldığını söyledi.

Roubini, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden sonra para politikasının kontrolünü almak istediğine de değindi.

Nouriel Roubini, ekonomist Dani Rodrik'in konuyla ilgili açıklamasını da paylaştı.

Rodrik, faiz artırımı için "Bir başlangıç" demiş, "Ancak seçimlerden önce iki şeyin netleşmesi gerekiyor" diyerek Merkez Bankası'nın "ihtiyaç olursa harekete geçeceğini açıklaması" ve Erdoğan'ın "Merkez Bankası'nın bağımsızlığına saygı duyduğunu duyurması" gerektiğini söylemişti.