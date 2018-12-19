'Ekonomi çok iyi' diyen AKP'lilerin oranı belli oldu

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın saha araştırmasına göre ekonomi için 'Çok iyi' diyen AKP'lilerin oranında büyük düşüş yaşandı. Ağustos'ta 7,7 olan oran, yüzde 1,4'e geriledi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Twitter hesabından İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan saha araştırmasını paylaştı. 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy verenlerin ekonomiye bakışını gösteren araştırma, Ağustos ile Aralık aylarındaki büyük farkı ortaya koydu. YÜZDE 1,4'E DÜŞTÜ Ağustos'ta AKP'lilerin yüzde 31,7'si ekonominin kötü olduğunu düşünürken, bu oran Aralık ayında yüzde 56,5'e çıktı. Bir başka değişimse ekonomi için "Çok iyi" nitelendirmesinde bulunan AKP'lilerin oranında yaşandı. Ağustos'ta yüzde 7,7 olan bu oran, yüzde 1,4'e geriledi.