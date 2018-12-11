Ek vergi getirilen ürünlerin listesi açıklandı

Aralarında kağıt, karton, oyuncak, televizyon, banyo malzemeleri ve lavaboların da bulunduğu muhtelif ürün gruplarında ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Yerli üreticileri ithalat baskısına karşı korumak amacıyla" çıkarıldığı belirtilen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre aralarında kağıt, karton, oyuncak, televizyon, banyo malzemeleri ve lavaboların da bulunduğu muhtelif ürün gruplarında ilave gümrük vergisi alınacak. Karar doğrultusunda serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak olan ithalatlarda ürünlere göre yüzde 10 ile yüzde 30 arasında ilave gümrük vergisi alınacak. LCD televizyonlardan ve kağıtlardan yüzde 10, oyuncak bebeklere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Bazı ürünlerden alınacak ek vergiler şöyle:

Oyuncak bebekler( yüzde 25), oyuncak müzik alet ve cihazları,oyuncak silahlar (yüzde 30), diğer oyuncaklar (takım ve set olanlar) yüzde 25;

Sosis, salam ve sucuklar için suni kılıf, banyo küvetleri, lavabolar,eviyeler; alafranga tuvaletlerin oturak ve kapakları, su depoları, sifonlar, bideler, panjurlar, menfezler, kapılar ve pencereler ile bunların pervazları,çerçeveleri,elektrik devreleri için anahtarlar, borular, kağıtlar, kartonlar, granit, yontulmuş veya kesilmiş mermer, traverten, su mermeri, (yüzde 10);

Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler, bakırdan saat ve gözlük zinciri (yüzde 18);

Teleprojektörler, video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazlar cihazla mücehhez olanlar,LCD PDP teknoloji ekranı olanlar,içinde resim tüpü olanlar(yüzde 10) vergi alınacak.