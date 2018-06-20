Egemen Bağış, Erdoğan'ı çok kızdıracak: İnce, numarayı bizden öğrendi

İngiliz Daily Telegraph gazetesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında bir haber kaleme alındı. Haberde AKP'li Egemen Bağış'ın İnce'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmeleri yer aldı.

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında dikkat çekici bir haber yayımladı.

Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, İnce'nin Erdoğan'a son yıllardaki en çetin seçimini yaşattığı yazıldı.

Haberin en dikkat çekici bölümü İnce'ye ilişkin konuşan AKP'li eski Bakan Egemen Bağış oldu.

BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, "Erdoğan'ın kendi partisi AKP bile İnce'nin doğuştan siyasete yetenekli olduğunu kabul ediyor" deniyor ve eski Bakan Egemen Bağış'ın yorumlarına yer veriliyor:

"Tipik bir CHP'li, sıradan insanlarla ilgilenme gereği duymaz. Öte yandan İnce, bizim tarzımızda biri. Halka ulaşmaya çalışıyor."

Bağış ekliyor:

"İnce, numarayı AK Parti'den öğrendi."