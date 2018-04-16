Ege'de gerilim: Yunanistan bayrağı kaldırıldı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Didim açıklarındaki kayalığa dikilen Yunan bayrağı kaldırıldı' dedi.

Yunanistan ile son dönemde artan gerilime ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

"Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz" diyen Yıldırım, "Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalıklara bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığını vermeye hazırız. Bunun bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre,Yıldırım'ın duyurduğu olayın geçtiğimiz cuma günü yaşandığı öğrenildi. Habere göre, olayın duyulmasının ardından SAT komandoları Hurşit kayalığına çıkıp Yunanistan bayrağını indirdi.

Skai televizyonunun, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, konunun araştırıldığı belirtildi.