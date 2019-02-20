Edirne'de 11 cansız beden bulundu: Donarak ölmüşler...

Edirne'de, jandarma ve hudut askerlerince farklı gün ve alanlarda sığınmacılara ait olduğu değerlendirilen 3 ceset bulundu. Son bulunan cansız bedenlerle aralık ayından bu yana bulunan ceset sayısı 11'e yükseldi.

Edirne'de jandarma ve hudut askerlerince farklı günlerde, biri İpsala'ya bağlı Paşaköy köyünde Meriç Nehri yakınlarında baraka içerisinde, diğeri yazlık sedde kenarında donmuş erkek cesedi, Meriç ilçesine bağlı Yenicegörece köyünde de Ergene Nehri'nde fiziki özellikleri belli olmayan, kemikleri kalmış vaziyette ceset bulundu. Sığınmacılara ait olduğu değerlendirilen cesetler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Son cesetlerle beraber Aralık ayından bu yana sınırda sığınmacılara ait 11 ceset bulunmuş oldu. Kişilerin, donarak öldükleri tahmin ediliyor.