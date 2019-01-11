Eczane poşeti ücretsiz ama içine koyacak ilaç yok

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı Nurten Saydan eczane poşetlerinin ücretsiz olduğunu ancak içine koyacak ilaçları bulmakta zorluk çekildiğini söyledi. TEB ve Eczacı Odalarından yapılan açıklamada ise son bir ayda piyasada 114 ilacın bulunamadığına dikkat çekildi.

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası Başkanı Nurten Saydan, “Eczane poşetleri vatandaş sağlığı için ücretsiz olmuştur. Lakin hasta vatandaşlarımız için poşetlere koyacağımız ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz” dedi.

Saydan, gece nöbetçi eczaneye gelen her 100 hastadan 20’sinin ilaç yokluğundan geri döndüğüne dikkat çekti.

Evrensel’de yer alan habere göre Saydan, piyasada antibiyotik, tansiyon, ağrı kesici ve göz damlalarına kadar birçok ilacın bulunamadığını belirterek “Bazı ilaçların piyasada bulunmamasının en büyük nedeni ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği 19 Şubat tarihine endeksli olarak üretim ve sevkıyat planlaması yapmalarıdır. Gerek yıl sonu kotalarının dolmasından kaynaklı olarak, gerekse firmaların ilaç fiyatlarına yapılacak artışı beklemelerinden ötürü birçok ilaç piyasada bulunamamaktadır” dedi.

TEB: 1 AYDIR PİYASADA 114 İLAÇ BULUNAMIYOR

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Bölge Eczacı Odası Başkanları da yaptıkları açıklamayla son bir ayda piyasada 114 ilacın bulunamadığına dikkat çekerek “Türkiye, 35 OECD ülkesi arasında kişi başına en az ilaç harcaması yapan ülke durumunda” dedi.

TÜİK verilerine göre toplam sağlık harcamalarının yüzde 17,1’inin hane halkının cebinden çıktığını kaydeden Çolak, bu oranın bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında arttığını anlatarak “Türkiye, 35 OECD ülkesi arasında kişi başına en az ilaç harcaması yapan ülke durumunda” diye konuştu.

Son dönemde birçok ilacın piyasada bulunamadığını belirten Çolak “Son bir ayda 114 ilaç piyasada bulunmuyor. Reel avro kuru ile sabit kur arasındaki makas bir hayli açılmış durumda. Söz konusu kur ayarlaması yılda bir kez yerine yıl içerisinde belli periyotlarla yapılmalı” dedi. İlaç fiyatları hakkında tebliğin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çolak, eczacılıkla ilgili politika ve stratejiler belirlenirken eczacıların da görüşlerinin alınması gerektiğini ifade etti.