DTÖ: Türkiye ABD'nin ek vergilerini şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin ABD'nin ek vergi yaptırımlarına karşı bir şikayette bulunduğu belirtildi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bugün bir açıklama yaparak, Türkiye'nin ABD'nin ek vergi yaptırımlarına karşı şikayette bulunduğunu bildirdi.

DTÖ'den yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan ek ithalat vergileriyle ilgili ABD ile DTÖ ihtilaf danışmanlığı talebinde bulunmuştur. Talep, 20 Ağustos'ta DTÖ üyelerine dağıtılmıştır" denildi.