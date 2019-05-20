DSP'de bir 'Ekrem İmamoğlu' istifası daha

DSP’de Hikmet Sami Türk’ün ardından bir diğer Parti Meclisi üyesi Necmiye Çölaşan da Ekrem İmamoğlu'na destek verilmemesi nedeniyle istifa etti.

DSP’de Parti Meclisi (PM) üyesi eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün ardından Genel Başkan Önder Aksakal’ın açıklamalarına tepki gösteren PM üyesi Necmiye Çölaşan da partiden istifa etti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Önder Aksakal’ın Yeni Şafak gazetesine yaptığı “Bazı arkadaşlar parti meclisimize Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi konusunda teklif getirdi. Teklifi tartıştık. Uzun uzun tartıştık. Sonra oylamaya geçtik. Hatta iki kez oyladık. Ekrem İmamoğlu reddedildi” açıklamasına tepki gösteren Necmiye Çölaşan, “12 Mayıs 2019 günü yapılan parti meclisi toplantısında, gündemin 2. maddesinde yer alan seçimlere katılıp katılmama konusunu İstanbul İl Örgütü’ne soracağınızı açıkladınız. Tüzüğümüze göre kurultaydan sonra en yetkili organın PM olduğunu ve bu kararın burada alınacağını size bir kez daha anımsattım. Daha önce de DSP’den ayrılan kişilerin PM’ce üyelikleri kabul edilmeden belediye başkanı adayımız olarak tanıtılmasının PM’yi yok saymak olduğunu söylemiştim. 16 Mayıs günü Yeni Şafak gazetesine verdiğiniz demeçte Ekrem İmamoğlu’na destek açıklamasının PM’de tarafından 12’ye karşı 33 oyla reddedilme gerekçesi olarak söylediğiniz sözlerin hiçbiri o gün PM toplantısında söylenmedi. Aklınızdan geçenleri PM konuşulmuş gibi açıklama yapmanız kabul edilemez” dedi.

Çölaşan, “Her gün biraz daha DSP’nin kuruluş felsefesinden, demokrasiden ve demokratik sol ilkelerden uzaklaşıyorsunuz. İstanbul seçimlerinde halkın oylarıyla seçilmiş Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi gerektiğini, bunun hak, hukuk, demokrasi mücadelesi olduğunu bir kez daha belirterek DSP PM üyeliğimden ve 25 yıldır üyesi olduğum DSP üyeliğimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.