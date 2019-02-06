DSP: CHP oylarını bölmeye ihtiyacımız yok, zaten kendi kendilerine bölüyorlar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 'Bizim CHP oylarını bölmeye ihtiyacımız yok. Onlar kendi kendilerini bölüyorlar. CHP, zaten kendi içlerinde paramparça' dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlerde CHP’li isimleri aday göstermelerine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Aksakal, “Bizim CHP oylarını bölmeye ihtiyacımız yok. Onlar kendi kendilerini bölüyorlar. CHP, zaten kendi içlerinde paramparça” dedi.

Milliyet'e konuşan Aksakal, "Bu seçimler, 2023 yolunda bir kilometre taşıdır. DSP olarak mutlak başarı elde etmemiz gerekir ki, 2023 yolunda daha etkili bir pozisyon alabilelim. Bu seçimlerde dikkat edilecek husus, oy oranından ziyade mevzi kazanmaktır. Ne kadar çok mevzi kazanılırsa, 2023 yolundaki etki gücü o derece artacaktır” ifadelerini kullandı.