'Dövizle kira yasağı' uzun sürmedi: İstisnalar açıklandı...

Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere yönelik kısıtlamalara bazı istisnalar getiren tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere yönelik kısıtlamalara bazı istisnalar getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2018-32/52), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi.

Tebliğle, döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin esasları içeren 8'inci maddede değişikliğe gidildi.

SERBEST BÖLGELER İSTİSNA KAPSAMINDA

Buna göre, Türkiye'deki yerleşik kişiler serbest bölgelerde döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme yapabilecek.

Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan ülkedeki yerleşik kişilerin veya dışarıdaki yerleşik kişilerin alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BELGELİ YERLERE İZİN

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olacak.

Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olabilecek.

Türkiye'de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri, yurt dışında ifa edileceklerle gemi adamlarının taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Yurt içi yerleşiklerin Türkiye'de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye'de sonlanan hizmet sözleşmelerine ek olarak yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet sözleşmeleri de döviz cinsiden veya dövize endeksli olabilecek.

Türkiye'de yerleşik kişiler, kendi aralarında akdedecekleri, döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli yapabilecek.

İŞ MAKİNALARI KAPSAM DIŞINDA

İş makinalarına ilişkin satış ve kiralama sözleşmeleri, döviz cinsinden ya da dövize endeksli kararlaştırılabilecek.

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinin döviz cinsinden olması muafiyeti sadece yurt dışında üretilen ürünler için geçerli olacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek projeler dahilinde, yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek, gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olabilecek.

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de bulunan şube ve temsilciliklerinin yanı sıra ortak kontrol veya kontrolüne tabi bulunduğu şirketlerin iş ve hizmet sözleşmeleri de döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılabilecek.

TAŞIMACILIK AKARYAKIT FİYATLARINA ENDEKSLENECEK

Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkün olacak.

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışındaki şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlara ilişkin sözleşmelerin yurt dışında ifa edilmesi durumunda, bu kişiler Türkiye'de yerleşik olarak değerlendirilmeyecek.