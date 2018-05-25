'Döviz alım ve satım işlemleri incelensin' talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, döviz kurunda aşırı hareketliliğin yaşandığı gün yapılan işlemlerin araştırılmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, kurda yaklaşık 40 kuruşluk bir oynamanın gerçekleştiği günün araştırılmasını talep etti.

Yükselen dövize Merkez Bankası'nın saat 17.00'ye kadar müdahale etmek için beklediğini belirten Erdoğdu, "Bu sürede Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından döviz alım ve satım işlemlerinin incelenmesini istiyoruz. Yüksek tutarlı döviz alarak veya satarak faiz kur farklı elde edenlerin MASAK Başkanlığı tarafından tespit edilmesini istiyoruz. Eğer bir üst akıl varsa, eğer bir oyun söz konusu ise bu işlemlerden ortaya çıkacaktır. Onun için 'dış güçlerin oyunu, üst aklın oyunu' diyenlerden bize bunu piyasanın normal kuralları içerisinde, hatta kriz kuralları dışarısında döviz alıp satarak belki de merkez bankasının faiz yükselteceğini önceden bilerek, saatlik hatta dakikalık işlemlerle kimlerin zengin olduğunu açıklanmasını istiyoruz" dedi.