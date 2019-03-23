Dorock XL'da darp edilen kadınların avukatından açıklama

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL isimli eğlence mekanında darp edilen kadınların avukatı Mahmut Eyüboğlu, işletme ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Buna göre, Dorock XL, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağış yapacak ve bir etkinliğin gelirini bağışlayacak.